Микроавтобус совершил наезд на пешеходов в Торонто
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов в канадском городе Торонто, передаёт пресс-служба местной полиции.
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Инцидент произошёл на пересечении улиц Йонг-стрит и Финч.
Точное число пострадавших неизвестно. По предварительным данным, травмы получили 8—10 человек.
По информации телеканала CBC, микроавтобус скрылся с места происшествия, полиция перекрыла район.
После инцидента была приостановлена работа близлежащих станций метро.
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