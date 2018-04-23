Микроавтобус совершил наезд на пешеходов в Торонто

Короткая ссылка
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов в канадском городе Торонто, передаёт пресс-служба местной полиции.
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов в Торонто
  • Twitter
  • © @iMughalMunaf

Инцидент произошёл на пересечении улиц Йонг-стрит и Финч.

Точное число пострадавших неизвестно. По предварительным данным, травмы получили 8—10 человек.

По информации телеканала CBC, микроавтобус скрылся с места происшествия, полиция перекрыла район.

После инцидента была приостановлена работа близлежащих станций метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных