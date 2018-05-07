В Нигерии в результате вооружённого нападения погибли более 50 человек

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На севере Нигерии в результате вооружённого нападения на одну из деревень погиб по меньшей мере 51 человек, в том числе дети. Об этом информирует BBC.

Предположительно, нападение осуществила банда похитителей скота. 

Отмечается, что боевики окружили деревню Гваска в штате Кадуна, после чего начали поджигать дома и расстреливать местных жителей.

Местные жители потребовали от властей направить дополнительные подразделения полиции и военных для защиты деревень от злоумышленников.

Ранее стало известно, что в результате нападения на деревню на юго-востоке Нигерии погибли 35 человек. 

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