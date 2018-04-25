СМИ: Более 30 человек погибли в результате нападения на деревню в Нигерии
По меньшей мере 35 человек погибли в результате нападения на деревню в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщает Daily Post Nigeria.
По данным издания, среди жертв инцидента два священника, а также прихожане католической церкви.
Кроме того, нападавшие подожгли несколько домов в деревне.
Ранее сообщалось, что вооружённые бандиты убили около 30 человек в Нигерии.
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