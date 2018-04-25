СМИ: Более 30 человек погибли в результате нападения на деревню в Нигерии

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По меньшей мере 35 человек погибли в результате нападения на деревню в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщает Daily Post Nigeria.

По данным издания, среди жертв инцидента два священника, а также прихожане католической церкви.

Кроме того, нападавшие подожгли несколько домов в деревне.

Ранее сообщалось, что вооружённые бандиты убили около 30 человек в Нигерии.

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