СМИ: Более 30 человек погибли в результате нападения на деревню в Нигерии

По меньшей мере 35 человек погибли в результате нападения на деревню в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщает Daily Post Nigeria.

По данным издания, среди жертв инцидента два священника, а также прихожане католической церкви. Кроме того, нападавшие подожгли несколько домов в деревне. Ранее сообщалось, что вооружённые бандиты убили около 30 человек в Нигерии.