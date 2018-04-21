СМИ: Вооружённые бандиты убили около 30 человек в Нигерии
Как отмечается, за несколько дней до происшествия сотрудники службы безопасности, получившие сообщение от местных жителей, арестовали трёх членов преступной группировки.
После этого члены группировки решили собрать подкрепление и отомстить жителям.
Как сообщается, представители местной полиции подтвердили факт гибели людей в результате нападения бандитов, не уточнив точное количество жертв.
В настоящее время, по данным агентства, в районе происшествия усилены меры безопасности.
Ранее сообщалось, что при нападении боевиков радикальной исламистской группировки «Боко Харам»* на северо-востоке Нигерии погибли 18 человек, 84 получили ранения.
* «Боко харам» — группировка, присягнувшая на верность ИГ. «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.