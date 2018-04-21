СМИ: Вооружённые бандиты убили около 30 человек в Нигерии

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По меньшей мере 30 человек были убиты вооружёнными бандитами в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Об этом сообщает агентство NAN.

Как отмечается, за несколько дней до происшествия сотрудники службы безопасности, получившие сообщение от местных жителей, арестовали трёх членов преступной группировки.

После этого члены группировки решили собрать подкрепление и отомстить жителям.

Как сообщается, представители местной полиции подтвердили факт гибели людей в результате нападения бандитов, не уточнив точное количество жертв.

В настоящее время, по данным агентства, в районе происшествия усилены меры безопасности.

Ранее сообщалось, что при нападении боевиков радикальной исламистской группировки «Боко Харам»* на северо-востоке Нигерии погибли 18 человек, 84 получили ранения.

* «Боко харам» — группировка, присягнувшая на верность ИГ. «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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