Правоохранительные органы Мексики обнаружили тела девяти человек в кузове машины

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Сотрудники правоохранительных органов Мексики нашли девять трупов в кузове грузовика рядом с мексиканским городом Чильпансинго.

Об этом сообщает WLNS.

По мнению генеральной прокуратуры штата Герреро, обнаруженные люди ранее были похищены.

Среди жертв также находился хозяин автомобиля. 

В январе сотрудники полиции обнаружили тела 33 человек в тайных захоронениях в мексиканском штате Наярит.

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