Правоохранительные органы Мексики обнаружили тела девяти человек в кузове машины
Сотрудники правоохранительных органов Мексики нашли девять трупов в кузове грузовика рядом с мексиканским городом Чильпансинго.
Об этом сообщает WLNS.
По мнению генеральной прокуратуры штата Герреро, обнаруженные люди ранее были похищены.
Среди жертв также находился хозяин автомобиля.
В январе сотрудники полиции обнаружили тела 33 человек в тайных захоронениях в мексиканском штате Наярит.
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