Правоохранительные органы Мексики обнаружили тела девяти человек в кузове машины

Сотрудники правоохранительных органов Мексики нашли девять трупов в кузове грузовика рядом с мексиканским городом Чильпансинго.

Об этом сообщает WLNS. По мнению генеральной прокуратуры штата Герреро, обнаруженные люди ранее были похищены. Среди жертв также находился хозяин автомобиля. В январе сотрудники полиции обнаружили тела 33 человек в тайных захоронениях в мексиканском штате Наярит.