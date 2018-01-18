Правоохранительные органы Мексики нашли тела 33 человек в тайных захоронениях

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Сотрудники полиции обнаружили тела 33 человек в тайных захоронениях в мексиканском штате Наярит.

Об этом сообщает El Universal.

По последним данным, тела были спрятаны в четырёх захоронениях. Они были извлечены и отправлены для опознания в департамент судебной медицины прокуратуры штата. Эксперты уже занимаются изучением первых девяти погибших.

Уточняется, что вместе с этим образцы ДНК возьмут у людей, сообщивших о пропаже своих родственников, чтобы установить их возможное родство с теми, кто был найден в захоронениях.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Кортасар неизвестные расстреляли пять человек.

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