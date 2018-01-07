В Мексике убит журналист одного из самых крупных изданий страны

В столице Мексики убит журналист El Universal Хосе Херардо Мартинес. Об этом сообщается на сайте газеты.

По данным издания, Мартинес погиб, получив огнестрельное ранение в живот в ходе нападения на него двух неизвестных в районе Койоакан.

EL UNIVERSAL de luto. El 5 de enero José Gerardo Martínez, editor de esta casa editorial, fue asaltado y asesinado en la delegación Coyoacán https://t.co/3fcEAPajvNpic.twitter.com/yDst8iPjgF — El Universal (@El_Universal_Mx) 6 января 2018 г.

Отмечается, что журналист шёл в магазин для того, чтобы купить детям подарки.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов доставили Мартинеса в больницу, где он позднее скончался.

В настоящее время ведётся расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Кортасар неизвестные расстреляли пять человек.