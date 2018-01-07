В Мексике убит журналист одного из самых крупных изданий страны
По данным издания, Мартинес погиб, получив огнестрельное ранение в живот в ходе нападения на него двух неизвестных в районе Койоакан.
EL UNIVERSAL de luto. El 5 de enero José Gerardo Martínez, editor de esta casa editorial, fue asaltado y asesinado en la delegación Coyoacán https://t.co/3fcEAPajvNpic.twitter.com/yDst8iPjgF— El Universal (@El_Universal_Mx) 6 января 2018 г.
Отмечается, что журналист шёл в магазин для того, чтобы купить детям подарки.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов доставили Мартинеса в больницу, где он позднее скончался.
В настоящее время ведётся расследование произошедшего.
Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Кортасар неизвестные расстреляли пять человек.