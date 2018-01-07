В Мексике убит журналист одного из самых крупных изданий страны

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В столице Мексики убит журналист El Universal Хосе Херардо Мартинес. Об этом сообщается на сайте газеты.

По данным издания, Мартинес погиб, получив огнестрельное ранение в живот в ходе нападения на него двух неизвестных в районе Койоакан.

Отмечается, что журналист шёл в магазин для того, чтобы купить детям подарки.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов доставили Мартинеса в больницу, где он позднее скончался.

В настоящее время ведётся расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Кортасар неизвестные расстреляли пять человек.

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