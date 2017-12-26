Глава Нацполиции Украины заявил, что личности убийц журналиста Шеремета не установлены

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что личности убийц журналиста Павла Шеремета не установлены. Об этом сообщает «Украинская правда».

«К сожалению, лица, совершившие убийство, не установлены», — констатировал он.

Князев также добавил, что судебные решения по делу об убийстве Шеремета были засекречены для того, «чтобы правонарушители не понимали, какими путями идёт следствие».

В октябре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование убийства Шеремета перейдёт к раскрытию, если следствие найдёт «хоть элементарную зацепку».

Журналист погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.