В Мексике нашли более 100 тайных захоронений с сотнями трупов

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Не менее 102 тайных захоронений, в которых находились тела и останки сотен человек, были найдены в мексиканском штате Веракрус.

Об этом сообщает Noticias MVS со ссылкой на генерального прокурора Хорхе Ортиса.

«К 2017 году в Веракрусе было обнаружено 102 тайных захоронений... в них обнаружены 225 трупов, 335 черепов и более 30,6 тыс. различных останков и фрагментов тел», — заявил он.

Он также добавил, что к настоящему моменту удалось установить личности лишь 111 погибших, идентифицировать остальных специалисты пока не смогли. 

Ранее сотрудники полиции обнаружили тела 33 человек в тайных захоронениях в мексиканском штате Наярит.

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