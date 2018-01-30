В Мексике нашли более 100 тайных захоронений с сотнями трупов
Об этом сообщает Noticias MVS со ссылкой на генерального прокурора Хорхе Ортиса.
«К 2017 году в Веракрусе было обнаружено 102 тайных захоронений... в них обнаружены 225 трупов, 335 черепов и более 30,6 тыс. различных останков и фрагментов тел», — заявил он.
Он также добавил, что к настоящему моменту удалось установить личности лишь 111 погибших, идентифицировать остальных специалисты пока не смогли.
Ранее сотрудники полиции обнаружили тела 33 человек в тайных захоронениях в мексиканском штате Наярит.