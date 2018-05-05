В Совфеде пригрозили ПАСЕ, что Россия не примет участие в избрании генсека

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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с РИА Новости рассказал, что в случае, если российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будет восстановлена в полномочиях, глава органа будет избран без её участия.

«Если у российской делегации не будет всех положенных ей полномочий в ПАСЕ, генеральный секретарь будет избираться без российских голосов. Уверен, что в этом не заинтересованы ни Совет Европы, ни Россия», — объяснил он.

Ранее в ПАСЕ рассказали о сложностях, с которыми пришлось столкнуться в связи с тем, что Россия отказалась платить часть своего взноса за 2018 год.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку парламентариев в 2014—2015 годах лишили права голоса.

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