В Совфеде пригрозили ПАСЕ, что Россия не примет участие в избрании генсека
«Если у российской делегации не будет всех положенных ей полномочий в ПАСЕ, генеральный секретарь будет избираться без российских голосов. Уверен, что в этом не заинтересованы ни Совет Европы, ни Россия», — объяснил он.
Ранее в ПАСЕ рассказали о сложностях, с которыми пришлось столкнуться в связи с тем, что Россия отказалась платить часть своего взноса за 2018 год.
Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку парламентариев в 2014—2015 годах лишили права голоса.