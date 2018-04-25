Пушков прокомментировал заявление генсека Совета Европы о возможных мерах в отношении России

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал заявление генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда о возможных мерах в отношении России из-за невыплаты взносов в бюджет организации.

«ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой», — написал он.

ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Совет Европы может принять меры в отношении России из-за невыплаты взносов в бюджет.

В январе в Госдуме рассказали, когда Россия заплатит взнос в СЕ.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку парламентариев в 2014—2015 годах лишили права голоса.