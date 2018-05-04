В Чехии в ДТП с участием автобуса пострадали пять человек

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Авария с участием пассажирского автобуса, грузовика и фургона произошла на шоссе под Прагой, пострадали пять человек, передаёт Aktualne.cz.

По словам представителя службы пожарной охраны Петра Свободы, три транспортных средства столкнулись на первом километре автомагистрали Прага — Пльзень.

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе водитель автобуса, который был эвакуирован в больницу на вертолёте.

Отмечается, что всего в салоне автобуса находились 32 человека.

Ранее в Ленинградской области в ДТП с участием автомобиля ФСИН погибли двое осуждённых.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.

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