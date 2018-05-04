В Чехии в ДТП с участием автобуса пострадали пять человек
По словам представителя службы пожарной охраны Петра Свободы, три транспортных средства столкнулись на первом километре автомагистрали Прага — Пльзень.
В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе водитель автобуса, который был эвакуирован в больницу на вертолёте.
Отмечается, что всего в салоне автобуса находились 32 человека.
Ранее в Ленинградской области в ДТП с участием автомобиля ФСИН погибли двое осуждённых.
Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.