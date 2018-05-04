В Ленинградской области в ДТП с участием автомобиля ФСИН погибли двое осуждённых

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На федеральной автодороге А-180 «Нарва» в аварию попала спецмашина управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области «Валдай», в салоне которой находились четыре сотрудника и пятеро осуждённых.

«Водитель, управляя автомобилем DAF с полуприцепом, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Валдай», — приводит ТАСС сообщение управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

При столкновении погибли водитель грузового автомобиля и два пассажира автомобиля «Валдай».

В пресс-службе управления ФСИН сообщили, что погибли двое осуждённых, ещё один получил травму.

Ранее в Подмосковье при опрокидывании автомобиля погибли три человека.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.

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