В Ленинградской области в ДТП с участием автомобиля ФСИН погибли двое осуждённых
«Водитель, управляя автомобилем DAF с полуприцепом, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Валдай», — приводит ТАСС сообщение управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
При столкновении погибли водитель грузового автомобиля и два пассажира автомобиля «Валдай».
В пресс-службе управления ФСИН сообщили, что погибли двое осуждённых, ещё один получил травму.
Ранее в Подмосковье при опрокидывании автомобиля погибли три человека.
Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.