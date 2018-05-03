В Подмосковье при опрокидывании автомобиля погибли три человека

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Легковой автомобиль опрокинулся в Наро-Фоминском районе Московской области, погибли три человека, передаёт пресс-служба подмосковного главка МВД.
В Подмосковье при опрокидывании автомобиля погибли три человека
  • © РИА Новости

«Около 16:40 в Наро-Фоминском районе возле деревни Спас автомобиль Suzuki совершил опрокидывание. В результате ДТП погибли три человека, один пострадал», — цитирует дежурного офицера РИА Новости.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Индии при опрокидывании рейсового автобуса погибли 27 человек.

Также «ПолитЭксперт» передавал, что в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

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