В Подмосковье при опрокидывании автомобиля погибли три человека

Легковой автомобиль опрокинулся в Наро-Фоминском районе Московской области, погибли три человека, передаёт пресс-служба подмосковного главка МВД.

«Около 16:40 в Наро-Фоминском районе возле деревни Спас автомобиль Suzuki совершил опрокидывание. В результате ДТП погибли три человека, один пострадал», — цитирует дежурного офицера РИА Новости.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Индии при опрокидывании рейсового автобуса погибли 27 человек.

Также «ПолитЭксперт» передавал, что в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием пяти автомобилей.