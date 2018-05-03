В Индии при опрокидывании рейсового автобуса погибли 27 человек

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По предварительным данным, по меньшей мере 27 человек погибли в результате опрокидывания рейсового автобуса в Индии. Об этом сообщает газета The Times of India.

По данным издания, в результате аварии автобус загорелся. Четыре человека госпитализированы с ожогами.

«Автобус съехал с дороги и перевернулся, а перед тем, как люди побежали к месту аварии для спасения пассажиров, машина загорелась», — рассказал представитель местной полиции Виджай Синха.

Отмечается, что автобус следовал из города Музаффарпур в Нью-Дели. О причинах ДТП не сообщается.

Ранее стало известно, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате падения автомобиля в овраг в штате Химачал-Прадеш на севере Индии.

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