Трамп заявил о согласовании места и времени встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что дата и место его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном определены.

«У нас есть дата, у нас есть место», — цитирует Трампа Bloomberg.

Ранее он заявил, что может провести встречу с Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

Глава Белого дома также не исключил, что двусторонний саммит состоится в Сингапуре.