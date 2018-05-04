Трамп заявил о согласовании места и времени встречи с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что дата и место его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном определены.
- Reuters
- © Carlos Barria
«У нас есть дата, у нас есть место», — цитирует Трампа Bloomberg.
Ранее он заявил, что может провести встречу с Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.
Глава Белого дома также не исключил, что двусторонний саммит состоится в Сингапуре.
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