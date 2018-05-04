Помпео сообщил о возможности изменить ход истории на Корейском полуострове

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Госсекретарь США Майк Помпео считает, что в настоящее время есть возможность изменить ход истории на Корейском полуострове.
Помпео сообщил о возможности изменить ход истории на Корейском полуострове
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

«У нас есть беспрецедентная возможность изменить ход истории на Корейском полуострове, но итог неизвестен. Между тем одно можно сказать точно: администрация Трампа не повторит ошибок прошлого. Мы ясно видим ситуацию, и плохая сделка не рассматривается», — написал он в Twitter.

Ранее Помпео заявил о готовности проводить «жёсткую дипломатию» в интересах США.

1 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что детали его встречи с Ким Чен Ыном объявят в ближайшие дни.

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