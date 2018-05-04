Помпео сообщил о возможности изменить ход истории на Корейском полуострове

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что в настоящее время есть возможность изменить ход истории на Корейском полуострове.

«У нас есть беспрецедентная возможность изменить ход истории на Корейском полуострове, но итог неизвестен. Между тем одно можно сказать точно: администрация Трампа не повторит ошибок прошлого. Мы ясно видим ситуацию, и плохая сделка не рассматривается», — написал он в Twitter.

Ранее Помпео заявил о готовности проводить «жёсткую дипломатию» в интересах США.

1 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что детали его встречи с Ким Чен Ыном объявят в ближайшие дни.