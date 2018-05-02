Помпео заявил о готовности проводить «жёсткую дипломатию» в интересах США

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Госсекретарь США Майк Помпео на церемонии вступления в должность пообещал проводить курс «жёсткой дипломатии» при необходимости отстаивания интересов Соединённых Штатов.
Помпео заявил о готовности проводить «жёсткую дипломатию» в интересах США
  • Reuters

«Господин президент, я обещаю: я и моя команда будем неустанно противостоять таким угрозам. Мы будем проводить жёсткую дипломатию, когда необходимо, ставя на первое место интересы американцев. Я буду работать, чтобы обеспечить их безопасность, защитить их права и ценности, чтобы гарантировать, что Америка всегда будет уважаемым лидером на мировой арене», — заявил Помпео.

Говоря об угрозах, Помпео упомянул борьбу с ИГ* в Сирии и Ираке, противостояние Ирану и России.

Также он отметил необходимость решения ядерной проблемы КНДР и улаживания торгово-экономических отношений с Китаем.

Ранее Помпео рассказал о переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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