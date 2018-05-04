В ОЗХО заявили, что не смогут установить количество применённого в Солсбери вещества

Количество нервно-паралитического вещества, которое было применено в британском Солсбери, возможно, измерялось миллиграммами. Об этом заявили в пресс-службе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Отмечается, что в организации не смогут «оценить или установить количество нервно-паралитического вещества, использованного в Солсбери».

«Возможно, количество должно измеряться в миллиграммах», — говорится в сообщении.

В ОЗХО подчеркнули, что вещество было «высокой чистоты и устойчиво к погодным условиям».

Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю рассказал, что доза вещества из Солсбери составляла от 50 до 100 граммов.