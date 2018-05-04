Захарова рассказала о давлении на российские СМИ в Великобритании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о давлении на российские СМИ, которые работают на территории Великобритании.

«Когда нам рассказывают, что некая структура Ofcom, которая следит за RT, получает какие-то отклики от пользователей недовольных тем, как транслирует российский канал, показывает ситуацию в Сирии, мы же всё прекрасно понимаем. И эта статья доказывает, что это никакой не независимый орган и никакие это не пользователи, никакие это не зрители недовольные на территории Великобритании тем, что показывает RT, а это опять же спланированная государством кампания», — сказала Захарова, комментируя материал The Guardian о том, что британские власти намерены укрепить антироссийскую стратегию с помощью нескольких международных саммитов с участием западных стран.

По её словам, британские власти манипулируют «независимыми структурами, которые, соответственно, высказывают претензии, постоянно пугают российские СМИ, которые работают на территории Великобритании, тем, что они такую работу должны будут прекратить».

Ранее Ofcom сообщил, что открыл семь новых расследований в отношении новостных и документальных программ телеканала RT.

Подробнее — в материале RT.