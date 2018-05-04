Россия выразила протест США из-за снятия флага с резиденции генконсула в Сиэтле
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- © Paul Christian Gordon
«К сожалению, как и в октябре прошлого года, мы вынуждены выражать протест по поводу того, что власти США незаконно сняли российский флаг с недвижимости, которая принадлежит России», — сказала она.
Захарова напомнила, что «полгода назад так произошло в Вашингтоне и Сан-Франциско, где были захвачены» здания торгового представительства и генерального консульства России.
«На днях всё то же самое случилось и с резиденцией нашего генконсула в Сиэтле... Россия как собственник никакого согласия на вторжение в принадлежащие ей здания и снятие с них флагов не давала», — добавила она.
По её словам, американские власти блокируют доступ на шесть объектов недвижимости в США, которые являются собственностью России.
«Это два дома в Сан-Франциско, по одному в Вашингтоне и Сиэтле, а также загородные комплексы нашего посольства и постоянного представительства при ООН. Такого нарушения собственных же законов Вашингтоном в истории российско-американских отношений не было никогда», — отметила дипломат.
Она рассказала, что России было отказано в возможности провести праздничные мероприятия по случаю Дня Победы на отобранных в конце 2016 года базах отдыха вблизи Вашингтона и Нью-Йорка.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что флаг России был снят со здания резиденции генконсула в Сиэтле в связи с утратой им этого статуса.
Подробнее — в материале RT.