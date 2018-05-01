В Госдепе объяснили снятие флага России со здания резиденции генконсула в Сиэтле

Российский флаг сняли со здания резиденции генконсула в Сиэтле в связи с утратой им этого статуса, он будет передан в посольство России, заявили в Госдепартаменте США.

«В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях Соединённые Штаты отозвали своё согласие на открытие и работу российского консульского учреждения в Сиэтле 1 апреля 2018 года. С этого момента резиденция генерального консула более не обладает статусом резиденции главы консульской миссии и оставлять там развевающийся российский флаг неуместно», — рассказал представитель ведомства РИА Новости.

Он отметил, что флаг будет передан в российское посольство в Вашингтоне.

Ранее американские власти сняли государственный флаг России со здания резиденции генерального консула в Сиэтле, сообщили в российском посольстве в США. Российские дипломаты потребовали вернуть флаг на законное место, а также напомнили о «незаконно захваченной российской дипсобственности».