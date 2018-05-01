Власти США сняли российский флаг со здания резиденции генерального консула в Сиэтле

Американские власти сняли государственный флаг России со здания резиденции генерального консула в Сиэтле, сообщили в российском посольстве в США. Там потребовали вернуть флаг на законное место, а также напомнили о «незаконно захваченной российской дипсобственности».

«Сегодня под покровом ночи со здания резиденции генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации. Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права», — говорится в сообщении дипведомства.

#КОММЕНТАРИЙ_ПОСОЛЬСТВА

Cегодня под покровом ночи со здания резиденции Генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации.https://t.co/XMLxG8CvXIpic.twitter.com/jqzVWzVced — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 30 апреля 2018 г.

Там добавили, что «резиденция генконсула является собственностью Российской Федерации и она неприкосновенна».

«В этой связи требуем незамедлительно вернуть наш государственный флаг на законное место — флагшток над зданием резиденции. Равно как и вернуть всю незаконно захваченную российскую дипсобственность в городах Вашингтон, Сан-Франциско, Сиэтл, штатах Мэриленд и Нью-Йорк», — заявили в посольстве.

25 апреля представители властей США вошли в здание резиденции генконсула России в Сиэтле.

В российском МИД назвали разбоем подобные действия.