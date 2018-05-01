Власти США сняли российский флаг со здания резиденции генерального консула в Сиэтле

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RT
Американские власти сняли государственный флаг России со здания резиденции генерального консула в Сиэтле, сообщили в российском посольстве в США. Там потребовали вернуть флаг на законное место, а также напомнили о «незаконно захваченной российской дипсобственности».
Власти США сняли российский флаг со здания резиденции генерального консула в Сиэтле
  • Reuters

«Сегодня под покровом ночи со здания резиденции генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации. Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права», — говорится в сообщении дипведомства.

Там добавили, что «резиденция генконсула является собственностью Российской Федерации и она неприкосновенна».

«В этой связи требуем незамедлительно вернуть наш государственный флаг на законное место — флагшток над зданием резиденции. Равно как и вернуть всю незаконно захваченную российскую дипсобственность в городах Вашингтон, Сан-Франциско, Сиэтл, штатах Мэриленд и Нью-Йорк», — заявили в посольстве.

25 апреля представители властей США вошли в здание резиденции генконсула России в Сиэтле. 

В российском МИД назвали разбоем подобные действия. 

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