«Мы сделали это за русских»: в Госдепе объяснили снятие российского флага с резиденции генконсула в Сиэтле

Власти США сняли российский флаг с генерального консульства в Сиэтле из-за потери зданием статуса резиденции главы дипмиссии, заявили в Госдепартаменте. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, ранее американская сторона предлагала российским дипломатам самим снять триколор после консервации представительства. Сообщается, что флаг был спущен «с уважением», он будет передан в российское посольство в Вашингтоне. В МИД России назвали действия властей США противозаконными и потребовали вернуть государственный символ на его место — флагшток над резиденцией генконсула. В Москве неоднократно подчёркивали, что Соединённые Штаты не имели права захватывать российскую дипсобственность в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и штате Мэриленд.

В Госдепартаменте США объяснили снятие государственного флага России с резиденции генерального консула в Сиэтле потерей зданием этого статуса. Соответствующее заявление представитель внешнеполитического ведомства сделал РИА Новости.

«С этого момента резиденция генерального консула более не обладает статусом резиденции главы консульской миссии, и оставлять там развевающийся российский флаг неуместно», — заявил собеседник агентства.

По его словам, Соединённые Штаты отозвали своё согласие на открытие и работу российской дипмиссии в Сиэтле после 1 апреля «в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях».

«Мы предлагали российским властям самим снять свой флаг, но они решили этого не делать», — заявил представитель Госдепа.

«Это отличается от наших действий, когда нас вынудили покинуть генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Там замглавы нашей миссии с уважением спустил флаг и провёл небольшую церемонию. Поскольку русские решили не проявлять к своему флагу такое уважение, мы сделали это за них», — добавил дипломат.

Он отметил, что сотрудники внешнеполитического ведомства «с уважением» спустили флаг вечером в субботу, 29 апреля. Отмечается, что он будет передан в российское посольство в Вашингтоне.

Также по теме «Новый раунд дипломатической войны»: сотрудники генконсульства РФ в Сиэтле будут направлены в другие миссии Российские дипломаты, высланные из генерального консульства в Сиэтле в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и...

Ранее в дипмиссии назвали противозаконными действия американских властей, снявших российский флаг с резиденции генконсула в Сиэтле, и призвали вернуть государственный символ на флагшток.

«Сегодня под покровом ночи со здания резиденции генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации. Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права», — говорится в заявлении посольства.

Также властям Соединённых Штатов напомнили о неприкосновенности резиденции генконсула, которая является собственностью Российской Федерации.

«В этой связи требуем незамедлительно вернуть наш государственный флаг на законное место — флагшток над зданием резиденции. Равно как и вернуть всю незаконно захваченную российскую дипсобственность в городах Вашингтон, Сан-Франциско, Сиэтл, штатах Мэриленд и Нью-Йорк», — добавили в МИД России.

Напомним, все сотрудники генконсульства в Сиэтле должны были освободить здание к 25 апреля в связи с закрытием резиденции из-за дела об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российская дипмиссия на Западном побережье США была закрыта в рамках кампании поддержки Вашингтоном позиции официального Лондона по этому вопросу.

Помимо отзыва разрешения на работу генконсульства в Сиэтле США выдворили 60 дипломатов, в том числе 12 сотрудников российского постпредства при ООН. В ответ Москва приняла зеркальные меры, выслав 60 работников дипмиссий США и закрыв американское консульство в Санкт-Петербурге.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга назвала проводимую американскими властями политику продолжением линии на подрыв двусторонних отношений, взятой ещё при предыдущем президенте США Бараке Обаме.

По её словам, после того как российские дипломаты в соответствии с предписанием покинули здание генконсульства, его территорию «захватили агенты американских спецслужб». Более того, они буквально взломали запертую калитку и входную дверь резиденции, после чего устроили «тотальный обыск».

«Ситуация абсолютно возмутительна, безобразна и беспрецедентна. Ничего подобного в истории российско-американских отношений не было... Даже с точки зрения внутреннего законодательства США, американские власти не могут найти ни один документ, который легализовал бы их поступок и действия. Таких документов просто нет. Это исключительно решение политической части руководства или каких-то силовых структур США», — подчеркнула Захарова.

«Мы такое видим впервые, чтобы под покровом «плащ-палатки», натянутой женщинами, кто-то что-то пилил. Судя по звуку, который присутствует на видеоролике, явно шла работа по металлу, — прокомментировала дипломат процесс вскрытия замка. — Все эти люди, которые находятся на территории, принадлежащей России, вошли в историю. Возможно, тот человек, который пилил замок, это понимал и именно поэтому просил закрыть себя этим синим полотном».

При этом в Госдепе отказались называть действия своих сотрудников вторжением. По словам официального представителя ведомства Хезер Науэрт, они лишь хотели убедиться, что здание генконсульства действительно освобождено.

«Никакого «вторжения», просто твёрдый законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России», — написала Науэрт.

В ответ Захарова потребовала предъявить закон, на основании которого произошёл захват чужой собственности, а также предоставить доказательства «возмутительного поведения России».

Ситуация вокруг генконсульства в Сиэтле стала очередным проявлением конфронтационной политики США по отношению к российским дипломатическим объектам. Так, 31 августа 2017 года Госдеп потребовал закрыть диппредставительство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ещё раньше, в конце декабря 2016 года, Барак Обама в последний месяц своего пребывания на посту президента США расширил антироссийские санкции, в рамках которых территорию Соединённых Штатов должны были покинуть 35 дипломатов. Кроме того, американская сторона запретила россиянам посещение посольских и дипломатических дач в Мэриленде и Нью-Йорке.