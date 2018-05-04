МИД России призвал Лондон отказаться от безрассудной политики в отношении Москвы
«Очевидно одно: Лондон отнюдь не преследует цель выяснения истины в так называемом деле Скрипалей, а лишь стремится инспирировать бездоказательные публичные обвинения в адрес России и всячески спрятать на данный момент всю фактическую информацию по данному вопросу», — сказала она.
Захарова выразила надежду на то, что Великобритания не доведёт ситуацию до свёртывания двусторонних отношений.
«Хотелось бы рассчитывать, что Великобритания, даже несмотря на все имеющиеся у нас принципиальные разногласия по ряду проблем, останется цивилизованным и ответственным государством, способным найти в себе силы для диалога и совместной работы по этому делу и не скатиться окончательно к эскалации и полному свёртыванию двусторонних отношений», — добавила она.
По словам Захаровой, Москва призывает Лондон «отказаться от безрассудной политики в отношении России».
«Перейти к предметному и ответственному взаимодействию как в рамках международно-правовых форматов и механизмов, так и на двусторонней основе», — отметила дипломат.
Она также подчеркнула, что российская сторона ожидает от британской честного сотрудничества в рамках возбуждённого СК России в связи с инцидентом в Солсбери уголовного дела.
Ранее в МИД России рассказали, что ситуация вокруг дела Скрипаля скажется на кооперации с Британией по антитеррору при подготовке к чемпионату мира по футболу.