МИД России призвал Лондон отказаться от безрассудной политики в отношении Москвы

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга заявила, что британская сторона не преследует цели выяснить истину в деле Скрипаля.

«Очевидно одно: Лондон отнюдь не преследует цель выяснения истины в так называемом деле Скрипалей, а лишь стремится инспирировать бездоказательные публичные обвинения в адрес России и всячески спрятать на данный момент всю фактическую информацию по данному вопросу», — сказала она.

Захарова выразила надежду на то, что Великобритания не доведёт ситуацию до свёртывания двусторонних отношений.

«Хотелось бы рассчитывать, что Великобритания, даже несмотря на все имеющиеся у нас принципиальные разногласия по ряду проблем, останется цивилизованным и ответственным государством, способным найти в себе силы для диалога и совместной работы по этому делу и не скатиться окончательно к эскалации и полному свёртыванию двусторонних отношений», — добавила она.

По словам Захаровой, Москва призывает Лондон «отказаться от безрассудной политики в отношении России».

«Перейти к предметному и ответственному взаимодействию как в рамках международно-правовых форматов и механизмов, так и на двусторонней основе», — отметила дипломат.

Она также подчеркнула, что российская сторона ожидает от британской честного сотрудничества в рамках возбуждённого СК России в связи с инцидентом в Солсбери уголовного дела.

Ранее в МИД России рассказали, что ситуация вокруг дела Скрипаля скажется на кооперации с Британией по антитеррору при подготовке к чемпионату мира по футболу.

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