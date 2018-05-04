В МИД заявили, что ситуация с делом Скрипаля повлияет на кооперацию с Британией по антитеррору

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что ситуация с отравление в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля повлияет на кооперацию России и Британии по антитеррору при подготовке к ЧМ по футболу.

РИА Новости

«Конечно, повлияет», — цитирует РИА Новости Сыромолотова. Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что доза вещества, которым в британском Солсбери могли быть отравлены Скрипали, составляла от 50 до 100 граммов. 5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.