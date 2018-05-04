Эксперт объяснил, почему США могли приостановить финансирование «Белых касок»

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что США приостановили финансирование «Белых касок» в Сирии.

«Госдеп понимает, что, по сути дела, организация оказала медвежью услугу американской стороне. На поверку вышло, что история про спасение детей, женщин и стариков в сирийском городе Дума во время так называемой химической атаки правительственных войск — фейковая информация… Исходя из этого, сейчас будет приниматься решение о том, что делать дальше с «Белыми касками», потому что провал очевиден. А финансирование данной организации лишь усугубляет ситуацию по отношению прежде всего к США», — пояснил он.

Гусев также добавил, что американцы продолжат выделять средства на сирийскую кампанию, даже если это и не будет официально озвучено.

«Не надо всё воспринимать буквально. Я полагаю, что будут финансироваться и «Белые каски», и ещё целый ряд аффилированных с американскими спецслужбами организаций. Американцы не собираются уходить из Сирии. Для них это геополитический плацдарм, точно так же, как и Ирак», — заключил эксперт.

Ранее телеканал CBS сообщил, что США приостановили финансирование организации «Белые каски» в Сирии.