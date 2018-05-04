Аббас переизбран на пост председателя исполкома ООП

Лидер Палестины Махмуд Аббас был переизбран на пост председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП). Об этом сообщает WAFA.

Отмечается, что переизбрание состоялось в ходе проходящего в Рамалле заседания Палестинского национального совета.

В январе Исполком ООП принял решение заморозить признание Израиля государством до тех пор, пока он не признает Палестину.