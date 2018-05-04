Аббас переизбран на пост председателя исполкома ООП
Лидер Палестины Махмуд Аббас был переизбран на пост председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП). Об этом сообщает WAFA.
Отмечается, что переизбрание состоялось в ходе проходящего в Рамалле заседания Палестинского национального совета.
В январе Исполком ООП принял решение заморозить признание Израиля государством до тех пор, пока он не признает Палестину.
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