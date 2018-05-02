Нетаньяху призвал мир осудить Аббаса за антисемитизм

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что мировое сообщество должно осудить палестинского лидера Махмуда Аббаса за антисемитизм и отрицание холокоста.
Нетаньяху призвал мир осудить Аббаса за антисемитизм
  • Биньямин Нетаньяху
  • Reuters

«Я призываю международное сообщество осудить вопиющий антисемитизм Абу Мазена (псевдоним Аббаса. — RT) Настало время, чтобы это прозвучало от лица всего мира», — цитирует премьера его пресс-служба.

Как отмечается, заявления Нетаньяху последовали после недавней речи Аббаса, который, по информации СМИ, утверждал, что европейские евреи были объектом ненависти и подвергались гонениям из-за того, что занимались ростовщичеством.

Ранее сообщалось, что тысячи человек вышли на марш против антисемитизма в Париже.

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