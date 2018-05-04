В США рассказали о проведении успешных испытаний «гравитационной» ядерной бомбы

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Заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал Джек Вайнштейн рассказал о проведении успешных испытаний «гравитационной» ядерной бомбы B61-12. Об этом сообщает портал Military.com.

«Мы уже провели 26 инженерных, отладочных и лётных испытаний... Программа идёт очень хорошо», — уточнил он.

Отмечается, что модифицированная бомба будет в три раза точнее своих предшественниц.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы США провели первый в текущем году испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

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