В США рассказали о проведении успешных испытаний «гравитационной» ядерной бомбы

Заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал Джек Вайнштейн рассказал о проведении успешных испытаний «гравитационной» ядерной бомбы B61-12. Об этом сообщает портал Military.com.

«Мы уже провели 26 инженерных, отладочных и лётных испытаний... Программа идёт очень хорошо», — уточнил он.

Отмечается, что модифицированная бомба будет в три раза точнее своих предшественниц.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы США провели первый в текущем году испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.