В МИД России раскритиковали доклад Госдепа по контролю над вооружениями

В МИД России раскритиковали доклад Госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

«США преподносят себя в качестве эталона приверженности международному праву, однако при этом устанавливают собственные критерии осуществления того или иного соглашения и наделяют себя правом давать оценку действиям других государств по выполнению ими своих международных обязательств», — говорится в заявлении МИД.

В частности, МИД критикует США за «одностороннее и ничем не ограниченное наращивание своей глобальной системы противоракетной обороны».

По оценке Москвы, Вашингтон «даёт заведомо неверную информацию о своём «выполнении» обязательств» по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Также в МИД отметили, что Вашингтон не соблюдает ключевые положения Договора о нераспространении ядерного оружия.

Кроме того, в ведомстве констатировали проблемы с реализацией американской стороной Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

В МИД отметили готовность России вернуться к Соглашению об утилизации избыточного оружейного плутония при восстановлении российско-американских отношений.

Кроме того, МИД подчёркивает, что отказ США от намерения ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний ведёт к гонке ядерных вооружений.

Также в МИД раскритиковали доклад Госдепа США в частях об Обязательствах США по Договору об обычных вооружённых силах в Европе, Обязательствах по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, Обязательствах по Договору по открытому небу, Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, а также Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее в МИД России заявили о наличии в докладе Госдепа о правах человека «русофобских стереотипов».