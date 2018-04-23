В МИД России заявили о наличии в докладе Госдепа о правах человека «русофобских стереотипов»

В МИД России прокомментировали ежегодный доклад Государственного департамента США о ситуации с правами человека в мире.

Как заявили в ведомстве, данный «опус» изобилует «политизированными оценками и грубыми идеологизированными штампами».

«Что касается России, то, к сожалению, констатируем, что от русофобских стереотипов Вашингтону избавиться пока не удалось. Так, раздел, посвящённый России, подготовлен в априори негативистском ключе и без учёта неоднократно дававшихся российской стороной основательных разъяснений как публично, так и на профильных международных правозащитных площадках по конкретным темам обеспечения прав человека в Российской Федерации», — подчеркнули в МИД.

В сообщении говорится, что авторы доклада «не гнушаются приёмов, имеющих своей целью сформировать стойкое негативное отношение к России как «основному нарушителю прав человека».

В российском МИД отметили, что в докладе «ответственность за деградирующую ситуацию с правами человека на Украине фактически перекладывается на Россию», но при этом в документе замалчиваются масштабные и грубейшие нарушения прав человека в этой стране.

По мнению МИД России, за рамками доклада по-прежнему оказывается и весьма неблагоприятная ситуация с правами человека, демократией и верховенством права в США.

«Игнорируются нарастающие системные проблемы, включая закоренелую расовую дискриминацию, небывалый размах ксенофобских идей и деятельности экстремистских организаций, безнаказанность за бесчеловечное обращение и пытки в рамках спецпрограмм ЦРУ, массовую прослушку людей в США и за их пределами и другие острые вызовы в этой сфере», — отмечается в сообщении.

Ранее Госдепартамент США заявил, что на Украине были зафиксированы серьёзные нарушения прав человека, коррупция на правительственном уровне и цензура.