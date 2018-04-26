США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Военно-воздушные силы (ВВС) США провели первый в текущем году испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.
По данным издания AirForce Times, запуск произошёл с военной базы Ванденберг 25 апреля.
Как отмечается, ракета не была оснащена боевой частью.
Сообщается, что испытания прошли успешно, их целью была проверка готовности, эффективности и точности системы.
Последний раз подобные испытания проводились в августе 2017 года.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: