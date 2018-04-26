США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели первый в текущем году испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

По данным издания AirForce Times, запуск произошёл с военной базы Ванденберг 25 апреля.

Как отмечается, ракета не была оснащена боевой частью.

Сообщается, что испытания прошли успешно, их целью была проверка готовности, эффективности и точности системы.

Последний раз подобные испытания проводились в августе 2017 года.