Эксперт оценил сообщения американских СМИ о возможностях российского Су-27

Лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров в беседе с ФАН оценил сообщения американских СМИ о возможностях российского Су-27.

«Наконец-то в США кто-то включил голову и посмотрел, что компоновка Су-27 является не просто одной из лучших, она является идеальной», — заявил он.

По его словам, в мире давно сложилось два лагеря — американская и российская военная техника, — причём в США давно привыкли считать, что их техника — самая лучшая, а тут их специалисты признали заслуги российских авиаконструкторов.

Ранее эксперты американского журнала The National Interest сообщили об «устрашающем» Североатлантический альянс российском истребителе Су-27.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в разговоре с RT прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что Су-27 «устрашает» страны Североатлантического альянса.