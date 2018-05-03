Эксперт оценил сообщения американских СМИ о возможностях российского Су-27

Короткая ссылка
Лётчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров в беседе с ФАН оценил сообщения американских СМИ о возможностях российского Су-27.

«Наконец-то в США кто-то включил голову и посмотрел, что компоновка Су-27 является не просто одной из лучших, она является идеальной», — заявил он.

По его словам, в мире давно сложилось два лагеря — американская и российская военная техника, — причём в США давно привыкли считать, что их техника — самая лучшая, а тут их специалисты признали заслуги российских авиаконструкторов.

Ранее эксперты американского журнала The National Interest сообщили об «устрашающем» Североатлантический альянс российском истребителе Су-27.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в разговоре с RT прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что Су-27 «устрашает» страны Североатлантического альянса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных