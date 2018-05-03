Эксперт прокомментировал заявление американских СМИ о возможностях российского Су-27

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Анна Лушникова
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в разговоре с RT прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что российский истребитель Су-27 «устрашает» страны Североатлантического альянса.
Эксперт прокомментировал заявление американских СМИ о возможностях российского Су-27
  • © Александр Куденко / РИА Новости

«Одно из главных достоинств Су-27 — сверхманёвренность. Кроме того, у него очень хорошее вооружение. И хотя это самолёт четвёртого поколения и его нельзя назвать новой боевой машиной, он изначально был настолько грамотно спроектирован и исполнен, что остался базовой моделью для многих модернизаций, например Су-35, Су-57 и так далее. В нём действительно был заложен серьёзный военный потенциал, который не раз был продемонстрирован и реализован. Это один из главных самолётов-перехватчиков, который действует в близком контакте с авиацией коллективного Запада, которая постоянно роится у наших границ. В мире существует всего несколько таких самолётов. Су-27 сравнивают с F-15, но наш самолёт превосходит американский по многим характеристикам. Так что в статье американские эксперты были объективны», — рассказал Коновалов.

Ранее эксперты американского журнала The National Interest сообщили, что российский истребитель Су-27 является «устрашающим» для стран Североатлантического альянса.

По данным издания, истребитель проектировался с учётом возможностей американского F-15, в частности, для завоевания превосходства в воздушном пространстве.

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