The National Interest сообщил об «устрашающем» НАТО российском истребителе

Эксперты американского журнала The National Interest сообщили об «устрашающем» Североатлантический альянс российском истребителе Су-27.

В статье отмечаются характеристики таких самолётов как Миг-15, Миг-21, Миг-25 и Миг-29.

Тем не менее, Су-27, по мнению автора, является лучшим из всех представленных.

По данным издания, истребитель проектировался с учётом возможностей американского F-15, в частности, для завоевания превосходства в воздушном пространстве.

При этом Су-27 смог продемонстрировать результат и «в исполнении перехвата и нанесении наземных ударов».

Автор также отмечает и иные «выдающиеся» способности российского самолёта. По его словам, Су-27 может достигать скорости 2,35 Маха, исполнять сложные манёвры. Также истребитель может быть оснащён восемью ракетами класса «воздух-воздух» или целым комплектом бомб и ракет.

Ранее американский журнал Popular Mechanics рассказал об «устрашающей» российской подводной лодке Б-90 «Саров».