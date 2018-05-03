Число погибших из-за песчаной бури в Индии возросло до 109

Песчаная буря, сопровождавшаяся сильным ливнем и ураганом, привела к гибели почти 110 человек в Индии, передаёт The Indian Express.

По данным издания, по меньшей мере 109 человек погибли и более 130 пострадали в результате обрушившейся на северо-западные регионы Индии песчаной бури.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате произошедшего.

Ранее сообщалось, что более 70 человек погибли в результате урагана с ливнем в Индии.