Число погибших из-за песчаной бури в Индии возросло до 109
Песчаная буря, сопровождавшаяся сильным ливнем и ураганом, привела к гибели почти 110 человек в Индии, передаёт The Indian Express.
- Reuters
По данным издания, по меньшей мере 109 человек погибли и более 130 пострадали в результате обрушившейся на северо-западные регионы Индии песчаной бури.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате произошедшего.
Ранее сообщалось, что более 70 человек погибли в результате урагана с ливнем в Индии.
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