Число погибших из-за песчаной бури в Индии возросло до 109

Короткая ссылка
Песчаная буря, сопровождавшаяся сильным ливнем и ураганом, привела к гибели почти 110 человек в Индии, передаёт The Indian Express.
Число погибших из-за песчаной бури в Индии возросло до 109
  • Reuters

По данным издания, по меньшей мере 109 человек погибли и более 130 пострадали в результате обрушившейся на северо-западные регионы Индии песчаной бури.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате произошедшего.

Ранее сообщалось, что более 70 человек погибли в результате урагана с ливнем в Индии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных