Более 70 человек погибли в результате урагана с ливнем в Индии

По меньшей мере 72 человека погибли и более 100 получили ранения в результате ливня в Индии, передаёт Associated Press.

Как сообщает агентство, сильный ливень с ураганом в северной и западной частях Индии стал причиной обрушения домов и деревьев.

Представитель властей Санджай Кумар заявил, что больше всего разрушений зафиксировано в городе Агре на севере Индии, где находится Тадж-Махал.

По его словам, 36 человек погибли в ночь на 3 мая, когда скорость ветра достигла 130 км/ч. Также несколько людей были убиты молнией.

Ранее сообщалось, что порывы ветра в Московском регионе во время урагана 21 апреля достигали 30 м/с.