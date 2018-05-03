Более 70 человек погибли в результате урагана с ливнем в Индии
Как сообщает агентство, сильный ливень с ураганом в северной и западной частях Индии стал причиной обрушения домов и деревьев.
Представитель властей Санджай Кумар заявил, что больше всего разрушений зафиксировано в городе Агре на севере Индии, где находится Тадж-Махал.
По его словам, 36 человек погибли в ночь на 3 мая, когда скорость ветра достигла 130 км/ч. Также несколько людей были убиты молнией.
Ранее сообщалось, что порывы ветра в Московском регионе во время урагана 21 апреля достигали 30 м/с.