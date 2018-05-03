Более 70 человек погибли в результате урагана с ливнем в Индии

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По меньшей мере 72 человека погибли и более 100 получили ранения в результате ливня в Индии, передаёт Associated Press.

Как сообщает агентство, сильный ливень с ураганом в северной и западной частях Индии стал причиной обрушения домов и деревьев.

Представитель властей Санджай Кумар заявил, что больше всего разрушений зафиксировано в городе Агре на севере Индии, где находится Тадж-Махал.

По его словам, 36 человек погибли в ночь на 3 мая, когда скорость ветра достигла 130 км/ч. Также несколько людей были убиты молнией. 

Ранее сообщалось, что порывы ветра в Московском регионе во время урагана 21 апреля достигали 30 м/с.

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