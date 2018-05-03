На борту потерпевшего крушение в США самолёта находились девять человек

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На борту военно-транспортного самолёта, потерпевшего крушение в американском штате Джорджия, находились девять человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По информации агентства, по предварительным данным, все они погибли.

Отмечается, что возраст самолёта превышал 60 лет. 

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия потерпел крушение военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules Национальной гвардии Пуэрто-Рико. В результате произошедшего погибли пять человек.

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