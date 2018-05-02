Экс-врач Трампа заявил, что писал речь о его крепком здоровье под диктовку

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Бывший лечащий врач американского лидера Харольд Борнстейн заявил, что писал текст о «самом здоровом президенте в истории» под диктовку самого Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

«Он продиктовал весь текст. Я ничего не писал сам», — рассказал Борнстейн.

По данным телеканала, в письме лечащего врача, которое было опубликовано в декабре 2015 года, говорится, что «Трамп обладает необычайной физической силой и выносливостью, а если он выиграет выборы, то станет самым здоровым президентом в истории».

Перед президентскими выборами в США в 2016 году лечащий врач Трампа Харольд Борнстейн заявил, что кандидат находится в «отличной физической форме» и «не употребляет ни табак, ни алкоголь».

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