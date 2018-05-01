СМИ: Боевики согласились без боя покинуть последний оплот на севере Хомса

Правительство Сирии при содействии российского Центра по примирению достигло соглашения с главарями радикальных группировок о выводе боевиков с севера провинции Хомс и юга провинции Хама.

Об этом сообщает агентство SANA.

Как отмечается, боевики должны сдать тяжёлое и среднее вооружение не позднее чем через двое суток с момента подписания соглашения. Они также обязались передать все карты минных полей и склады с боеприпасами.

«Согласно договорённости, все освобождённые районы должны перейти под контроль сирийской армии, после чего будут восстановлены все государственные структуры», — отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что группу из 42 заложников освободили в поселении Иштаброк в сирийской провинции Идлиб на северо-западе страны.