СМИ: Более 40 заложников освободили в сирийской провинции Идлиб
Группу из 42 заложников освободили в поселении Иштаброк в сирийской провинции Идлиб на северо-западе страны. Об этом информирует агентство SANA.
- Reuters
По данным агентства, освобождённые прибыли к гуманитарному коридору Эль-Исс на юге Алеппо, где были переданы сирийской армии.
Как отмечается, согласно договорённостям, боевики должны отпустить 85 пленных уроженцев города Иштаброк.
Ранее в Центре по примирению сообщили, что в сирийской Думе освобождены более 130 заложников.
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