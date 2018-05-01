СМИ: Более 40 заложников освободили в сирийской провинции Идлиб

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Группу из 42 заложников освободили в поселении Иштаброк в сирийской провинции Идлиб на северо-западе страны. Об этом информирует агентство SANA.
СМИ: Более 40 заложников освободили в сирийской провинции Идлиб
  • Reuters

По данным агентства, освобождённые прибыли к гуманитарному коридору Эль-Исс на юге Алеппо, где были переданы сирийской армии.

Как отмечается, согласно договорённостям, боевики должны отпустить 85 пленных уроженцев города Иштаброк.

Ранее в Центре по примирению сообщили, что в сирийской Думе освобождены более 130 заложников.

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