СМИ: Более 40 заложников освободили в сирийской провинции Идлиб

Группу из 42 заложников освободили в поселении Иштаброк в сирийской провинции Идлиб на северо-западе страны. Об этом информирует агентство SANA.

Reuters

По данным агентства, освобождённые прибыли к гуманитарному коридору Эль-Исс на юге Алеппо, где были переданы сирийской армии. Как отмечается, согласно договорённостям, боевики должны отпустить 85 пленных уроженцев города Иштаброк. Ранее в Центре по примирению сообщили, что в сирийской Думе освобождены более 130 заложников.