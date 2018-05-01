Главы МИД России и Пакистана обменялись посланиями по случаю 70-летия установления дипотношений

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Глава МИД России Сергей Лавров и его пакистанский коллега Ходжа Мухаммад Асиф обменялись посланиями по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.
Главы МИД России и Пакистана обменялись посланиями по случаю 70-летия установления дипотношений
  • © mfarussia / Flickr

«Главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением отметили высокий уровень российско-пакистанских межгосударственных связей, базирующихся на принципах равноправия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга, а также конструктивный характер взаимодействия в мировых делах», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, стороны подтвердили настрой на последовательное углубление «двустороннего политического диалога, развитие многопланового сотрудничества в контртеррористической, торгово-экономической и других практических областях».

В декабре 2017 года сообщалось, что делегация Госдумы прибыла с визитом в Пакистан.

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