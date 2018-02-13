Глава МИД Пакистана встретится с Лавровым в Москве 20 февраля

Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф совершит рабочий визит в Россию 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.