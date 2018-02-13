Глава МИД Пакистана встретится с Лавровым в Москве 20 февраля

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Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф совершит рабочий визит в Россию 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«20 февраля министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф посетит Москву с рабочим визитом по приглашению Сергея Лаврова», — приводит сообщение РИА Новости.

Как отмечается, «в ходе переговоров планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития двусторонних отношений».

Ранее «Известия» передавали, что Россия готова выступить посредником на переговорах между Израилем и Палестиной.

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