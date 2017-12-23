Делегация Госдумы прибыла с визитом в Пакистан

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла в Пакистан, где примет участие в Международной конференции по проблемам борьбы с терроризмом.

В состав делегации вошли представители всех думских фракций и главы ряда профильных комитетов, передаёт Интерфакс.

Отмечается, что в конференции, которая начнёт свою работу 24 декабря, также примут участие главы парламентов Ирана, Пакистана, Афганистана, Турции и представители Китая.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что Москва, Нью-Дели и Пекин готовы делиться опытом в сфере борьбы с иностранными террористами-боевиками и с финансированием терроризма.

В конце июня Володин поддержал идею проведения в Пакистане конференции по борьбе с терроризмом.