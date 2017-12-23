Делегация Госдумы прибыла с визитом в Пакистан
В состав делегации вошли представители всех думских фракций и главы ряда профильных комитетов, передаёт Интерфакс.
Отмечается, что в конференции, которая начнёт свою работу 24 декабря, также примут участие главы парламентов Ирана, Пакистана, Афганистана, Турции и представители Китая.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что Москва, Нью-Дели и Пекин готовы делиться опытом в сфере борьбы с иностранными террористами-боевиками и с финансированием терроризма.
В конце июня Володин поддержал идею проведения в Пакистане конференции по борьбе с терроризмом.