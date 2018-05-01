В Сирии при обстреле Хомса два человека погибли и 13 пострадали

В Сирии в результате обстрела районов города Хомс боевиками погибли два человека и ещё 13 пострадали. Об этом на брифинге заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«29 апреля боевики незаконных вооружённых формирований с южной окраины населённого пункта Телль-Биса в провинции Хоим два раза обстреляли районы Аль-Айдум, Аль-Худари, Ад-Дурия и Терм-Зейтун города Хомс. Выпущено четыре ракеты. Погибло два и ранено 13 человек. Есть разрушения», — рассказал Евтушенко.

Он добавил, что «отмечаются продолжающиеся нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Хомс и Деръа».

«Благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению и правительства САР в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 63 522 жителя Восточной Гуты», — отметил Евтушенко.

Ранее стало известно, что российские военные врачи оказали медицинскую помощь 129 сирийцам, в том числе 72 детям.