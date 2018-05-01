В МИД Ирана заявили, что МАГАТЭ уже рассматривало заявления о ядерной программе Тегерана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что заявления Израиля о существовании у Тегерана секретной ядерной программы раньше уже рассматривались Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом он написал в своём Twitter.

«Президент (США Дональд. — RT) Трамп ухватился за перефразированные старые заявления, которые уже раньше рассматривались МАГАТЭ, чтобы отменить (ядерную. — RT) сделку. Как удобно», — заявил Зариф.

Pres. Trump is jumping on a rehash of old allegations already dealt with by the IAEA to “nix” the deal. How convenient. Coordinated timing of alleged intelligence revelations by the boy who cries wolf just days before May 12. But Trump’s impetuousness to celebrate blew the cover. https://t.co/5gxmmZcrF7 — Javad Zarif (@JZarif) 30 апреля 2018 г.

Он также добавил, что «время предполагаемых разведывательных разоблачений является скоординированным».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе.