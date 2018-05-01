В МИД Ирана заявили, что МАГАТЭ уже рассматривало заявления о ядерной программе Тегерана

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что заявления Израиля о существовании у Тегерана секретной ядерной программы раньше уже рассматривались Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом он написал в своём Twitter.

«Президент (США Дональд. — RT) Трамп ухватился за перефразированные старые заявления, которые уже раньше рассматривались МАГАТЭ, чтобы отменить (ядерную. — RT) сделку. Как удобно», — заявил Зариф.

Он также добавил, что «время предполагаемых разведывательных разоблачений является скоординированным».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе.

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