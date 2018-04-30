В Госдепе рассказали о встрече Помпео и главы МИД Японии

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Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе встречи обсудили ситуацию в КНДР, а также американо-японские экономические отношения. Об этом информирует пресс-служба Госдепартамента.
В Госдепе рассказали о встрече Помпео и главы МИД Японии
  • Reuters

Встреча состоялась 30 апреля в иорданской столице Аммане. 

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Коно подтвердили приверженность достижению постоянной и поддающейся проверке денуклеаризации Северной Кореи и продолжению тесной координации по этому вопросу», — заявили в Госдепе. 

Отмечается, что также они выступили за укрепление свободных, справедливых и равноправных американо-японских экономических отношений.

Ранее стало известно, что Япония и США договорились продолжить давление на Северную Корею для её денуклеаризации.

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