В Госдепе рассказали о встрече Помпео и главы МИД Японии
- Reuters
Встреча состоялась 30 апреля в иорданской столице Аммане.
«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Коно подтвердили приверженность достижению постоянной и поддающейся проверке денуклеаризации Северной Кореи и продолжению тесной координации по этому вопросу», — заявили в Госдепе.
Отмечается, что также они выступили за укрепление свободных, справедливых и равноправных американо-японских экономических отношений.
Ранее стало известно, что Япония и США договорились продолжить давление на Северную Корею для её денуклеаризации.