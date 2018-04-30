Помпео рассказал об обязательствах США развивать дипломатические отношения с КНДР

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью ABC рассказал об обязательствах США развивать дипломатические отношения с Северной Кореей.

«У нас есть обязательства продолжать развивать диалог (с Северной Кореей. — RT), чтобы постараться найти мирное решение (ядерной проблемы Корейского полуострова. — RT) и не подвергать риску жизни американских граждан», — заявил он.

Ранее Помпео сообщал, что США будут взаимодействовать с Северной Кореей по результатам её действий, а не слов и обещаний.

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в отношении КНДР.