Лидер Ирана обвинил США в попытках усилить кризис на Ближнем Востоке

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США стремятся настроить Саудовскую Аравию против Тегерана.
Лидер Ирана обвинил США в попытках усилить кризис на Ближнем Востоке
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

«Американцы пытаются спровоцировать Саудовскую Аравию и некоторые другие государства в регионе на шаги против Ирана, но если у них есть мудрость, то они не должны быть обмануты США», — цитирует Хаменеи PressTV.

Он добавил, что целью Соединённых Штатов является создание «кризиса» на Ближнем Востоке.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.

В МИД Ирана ответили на обвинения Помпео в дестабилизации ситуации в регионе.

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