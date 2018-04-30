Лидер Ирана обвинил США в попытках усилить кризис на Ближнем Востоке

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США стремятся настроить Саудовскую Аравию против Тегерана.

«Американцы пытаются спровоцировать Саудовскую Аравию и некоторые другие государства в регионе на шаги против Ирана, но если у них есть мудрость, то они не должны быть обмануты США», — цитирует Хаменеи PressTV.

Он добавил, что целью Соединённых Штатов является создание «кризиса» на Ближнем Востоке.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.

В МИД Ирана ответили на обвинения Помпео в дестабилизации ситуации в регионе.